Коронавирус: украинцы рассказали, что их беспокоит больше всего

В период распространения коронавируса украинцев больше всего беспокоят проблемы здоровья близких.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии "Как украинцы соблюдают условия карантина".

Так, респондентов просили указать три проблемы и сложности, которые их сейчас беспокоят больше всего.

"Как видим, на первом месте, естественно, проблемы здоровья близких (65%), свое здоровье (32%) и неопределенность ситуации (46%), далее финансовые трудности (29%) и сложность находиться дома (28%), отсутствие городского транспорта (15%)", — говорится в результатах опроса.

В то же время, угроза потерять работу беспокоит 9% опрошенных, а неоплачиваемый отпуск — 7%.

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Киевский международный институт социологии (КМИС) с 21 до 24 марта 2020 года провел опрос на онлайн панели Inpoll (https://inpoll.org/). Всего было опрошено 402 респондента, проживающих во всех регионах Украины (на подконтрольных территориях) по квотной выборке, которая репрезентативна для городского населения Украины в возрасте от 18 лет пользуются Интернетом (примерно 80% городского населения).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн–эффекта) не превышает 5%.

По материалам: ukrinform.ru