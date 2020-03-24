Максимальный карантин 24 марта почувствуют все: полный список запретов и новых ограничений

Пандемия вынуждает власть к более жестким мерам предосторожности, в Украине вводится больше запретов и ограничений.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Главный неприятный сюрприз для украинцев – запрет начиная с полудня 24 марта выезда за границу с туристической целью.

Также сообщается, что режим чрезвычайной ситуации введен уже в девяти областях Украины: в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской области и в г. Киеве.

Будут закрыты все аэропорты для пассажирских перевозок, кроме Борисполя, который будет работать в исключительных случаях в соответствии с государственной необходимостью.

Также запрещен экспорт этилового спирта. За его изготовлением и поставками будет осуществляться специальный контроль в местах производства.

Вместе с тем, правительство разрешило дистанционную торговлю лекарственными препаратами и сопутствующими товарами.

Ранее сообщалось о том, что обнаружены новые , ранее неизвестные симптомы коронавируса.