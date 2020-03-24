Минздрав напоминает — здоровым людям не нужно носить маски

Общество
Таисия Слепцова0
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Минздрав напоминает - здоровым людям не нужно носить маски

Индивидуальные защитные маски нужно носить тем, кто кашляет либо чихает. Здоровым людям маски носить нужно только в случае, если они оказывают помощь больным с подозрением на коронавирус.

Такие рекомендации Министерство здравоохранения Украины разместило в Facebook.

В частности, Минздрав напоминает, что:

  • здоровым людям носить маску надо, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию SARS-cov-19;
  • если вы кашляете или чихаете, надевайте маску;
  • маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.

Также в Минздраве напомнили правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок:

  • прежде чем надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно вымойте;
  • покройте рот и нос маской и убедитесь, что она плотно прилегает;
  • не прикасайтесь к маске во время ее ношения;
  • если надо коснуться маски, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком, или тщательно вымойте;
  • если маска станет влажной, замените ее новой;
  • не используйте маску повторно;
  • маску нужно снимать осторожно, сзади, не касаясь основной ее части;
  • немедленно выбросить ее в закрытый контейнер;
  • тщательно обработать руки спиртосодержащим антисептиком или помыть с мылом.
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Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 13.00 24 марта зафиксировано 97 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 3 летальных исхода, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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По материалам: ukrinform.ru


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