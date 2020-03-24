Минздрав напоминает — здоровым людям не нужно носить маски

Индивидуальные защитные маски нужно носить тем, кто кашляет либо чихает. Здоровым людям маски носить нужно только в случае, если они оказывают помощь больным с подозрением на коронавирус.

Такие рекомендации Министерство здравоохранения Украины разместило в Facebook.

В частности, Минздрав напоминает, что:

здоровым людям носить маску надо, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию SARS-cov-19;

если вы кашляете или чихаете, надевайте маску;

маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.

Также в Минздраве напомнили правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок:

прежде чем надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно вымойте;

покройте рот и нос маской и убедитесь, что она плотно прилегает;

не прикасайтесь к маске во время ее ношения;

если надо коснуться маски, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком, или тщательно вымойте;

если маска станет влажной, замените ее новой;

не используйте маску повторно;

маску нужно снимать осторожно, сзади, не касаясь основной ее части;

немедленно выбросить ее в закрытый контейнер;

тщательно обработать руки спиртосодержащим антисептиком или помыть с мылом.

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Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 13.00 24 марта зафиксировано 97 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 3 летальных исхода, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По материалам: ukrinform.ru