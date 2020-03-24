Нацгвардейцы будут ездить в общественном транспорте по военным билетам

Перемещение военнослужащих Национальной гвардии Украины в общественном транспорте на время карантинных мероприятий будет осуществляться на основании предъявления военного билета военнослужащего срочной службы.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе НГУ, отвечая на вопрос о перемещении военнослужащих и служащих НГУ в общественном транспорте на время карантина.

«С целью предотвращения возникновения и распространения Covid-19 на территории государства ограничено движение граждан общественным транспортом, перевозки осуществляются по специальным пропускам. В соответствии с согласованными решениями с руководством МВД и органами местного самоуправления в областях и городе Киев, перемещения военнослужащих Национальной гвардии Украины в общественном транспорте будут осуществляться по предъявлению военного билета военнослужащими срочной службы, и служебного удостоверения — офицерами, военнослужащими военной службы по контракту», — сообщили в пресс-службе, добавив, что служащие воинских частей учебных заведений, баз и учреждений Национальной гвардии Украины будут осуществлять перемещения в общественном транспорте по специальным пропускам.

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Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 10:00 24 марта зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни Covid-19, из них 3 летальных исхода, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru