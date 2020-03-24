Нардеп Шахов контактировал с около 80 людьми, и это только установленные – Геращенко

Народный депутат Сергей Шахов, который заболел новым китайским коронавирусом, контактировал с около 80 людьми, и это только те, кого установили.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

"Тот же Шахов, перед тем как понял, что он тяжело болен, общался с около 80 людьми, и это только те, которых удалось установить, и кто после сообщения по телевидению пришел сдавать тесты", — сказал Геращенко.

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Как сообщалось, народный депутат Сергей Шахов (член депутатской группы "Доверие") сообщил, что получил положительный тест на коронавирус. Информацию о заболевания народного депутата на Covid-19 подтвердило Министерство здравоохранения.

Позже Сергея Шахова госпитализировали с пневмонией.

По материалам: ukrinform.ru