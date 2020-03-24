Нардеп Шахов контактировал с около 80 людьми, и это только установленные – Геращенко

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Нардеп Шахов контактировал с около 80 людьми, и это только установленные – Геращенко

Народный депутат Сергей Шахов, который заболел новым китайским коронавирусом, контактировал с около 80 людьми, и это только те, кого установили.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

"Тот же Шахов, перед тем как понял, что он тяжело болен, общался с около 80 людьми, и это только те, которых удалось установить, и кто после сообщения по телевидению пришел сдавать тесты", — сказал Геращенко.

Читайте также:  В Минюсте еще думают, будут ли оспаривать решение ЕСПЧ о люстрации

Читайте также: У депутата «Слуги народа» обнаружили коронавирус – он в больнице

Как сообщалось, народный депутат Сергей Шахов (член депутатской группы "Доверие") сообщил, что получил положительный тест на коронавирус. Информацию о заболевания народного депутата на Covid-19 подтвердило Министерство здравоохранения.

Позже Сергея Шахова госпитализировали с пневмонией.

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Порошенко призывает «Квартал 95» извиниться за песню о поджоге дома Гонтаревой

Таисия Слепцова

Активисты обжаловали закрытие «дела рюкзаков» в отношении Авакова и Чеботаря

Таисия Слепцова

Порошенко: Победить врага — наш долг перед жертвами Второй мировой

Таисия Слепцова

Добавить комментарий