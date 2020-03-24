Нацбанк не удержал гривну: курс валют в Украине на 24 марта 2020 года

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 24 марта 2020 года. Гривна стала дешевле на 38 копеек, а евро, подорожал на 61 копейку.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Действительно сегодня доллар подскочил по сравнению с предыдущим банковским днем на 38 копеек и стоит 28,11 гривен. Евро подорожал сразу на 61 копейку. Цена 1 евро – 30,24 грн. При этом и доллар, и евро преодолели психологические отметки, соответственно в 28 и 30 гривен. Информация об этом размещена на сайте регулятора.

Официальные курсы гривны на 24 марта:

1 доллар США стоит 28,1126 гривен;

1 евро – 30,2463 гривен;

1 российский рубль – 0,3509 гривен.

Курс наличного доллара в банках Украины: покупка 27,5 — 27,7 гривны за 1 доллар, продажа 28,2 – 28,3 гривен.

Ранее сообщалось о курсе валют на 23 марта 2020 года.