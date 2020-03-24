По предварительной информации, в Украине насчитали еще 10 случаев Сovid-19 — Ляшко

Об этом в эфире программы “Свобода слова” сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

“Мы имеем сегодня, опять же, случаи зарегистрированные, о которых мы скажем официально завтра (24 марта — ред.). Сейчас, по предварительной информации, которая не является подтвержденной, мы за день имеем 10 случаев подтвержденных (лабораторно — ред.) новой коронавирусной болезни”, — сказал Ляшко.

Он добавил, что эта информация будет уточнена 24 марта на 9 часов утра.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 23 марта в Украине, по данным Минздрава, зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По материалам: ukrinform.ru