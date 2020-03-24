Предварительно в Украине 10 новых случаев заражения коронавирусом — Виктор Ляшко

Общество
Христина Качоровська0
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Главный санитарный врач Украины, в эфире одного из телеканалов отметил, что в стране может вырасти число зараженных коронавирусом.

Виктор Ляшко
Виктор Ляшко. Фото — belta.by

В эфире политического ток-шоу «Свобода слова» Виктор Ляшко заявил, что по состоянию на вечер 23 марта есть ещё 10 людей, у которых может оказаться COVID-19.

Об этом пишет «НБН«.

«Пока что информация окончательно не подтверждена, но за понедельник может быть 10 новых случаев коронавируса. Окончательная проверка проводится и результат мы узнаем утром 24 марта».

Отметим, что сейчас по официальным данным, в Украине 73 заболевших коронавирусом: три летальных исхода и одно выздоровление.

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Напомним, ранее мы писали, что коронавирус начал распространяться внутри страны.


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