Раскола в партии нет, как нет и конфликта с главой ОП Ермаком: Качура опроверг слухи о «восстании» нардепов от «Слуги народа»

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура заявил о том, что слухи о якобы расколе в партии или «восстании» народных депутатов не правдивы.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

По его словам фракция «Слуга народа» в парламенте остается пропрезидентской, ни о каком расколе речь не идет, а дискуссии ведутся по отдельным вопросам, и это нормально.

Качура также рассказал, что и конфликта между его коллегами по фракции и главой ОПУ Андреем Ермаком тоже никакого нет. Просто некоторые депутаты узнали об изменениях в Минских соглашениях раньше, чем произошла встреча с Ермаком.

По словам депутата, боевики будут отстранены от этого процесса, их заменят нормальными украинскими гражданами, которые пользуется уважением.

«Россия, как и раньше, остается стороной переговоров. Многие из тех депутатов, которые критически относились к этому, потом сказали, что поддерживают. Возможно еще кто-то при своем мнении остался, но диалог состоялся. А проблемы раскола на группы нет», — заявил Качура.

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