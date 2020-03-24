Разведение войск на Донбассе: в ОРДЛО заявили о провале переговоров с Украиной

Представители оккупационной «власти» ОРДЛО отметили, что Украина предлагает невыгодные участки разведения войск.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

Как сообщают представители «Л/ДНР», переговоры подгрупп ТКГ по Донбассу в который раз закончились провалом.

Как стало известно, «ДНР» предложил развести войска на двух участках, южнее от оккупированного Донецка. Свои варианты разведения предлагали и представители «ЛНР»… А вот Украина, по данным сепаратистов, не предложила никаких вариантов, что привело к осложнению переговорного процесса:

«Официальный Киев специально затягивает процесс выбора новых участков. Они отвергают все предложенные варианты и настаивают исключительно на невыгодных для ОРДЛО локаций».

Добавим, что сегодняшние переговоры проходили в формате видеоконференции.

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Корчиниский прокомментировал новое разведение войск на Донбассе.