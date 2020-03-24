СБУ опровергает фейк об «инфицированном» поезде из Риги

Общество
Таисия Слепцова0
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СБУ опровергает фейк об "инфицированном" поезде из Риги

Служба безопасности Украины сообщает о распространении в соцсетях фейковой информации о "инфицированном поезде".

Об этом говорится в посте на странице СБУ в Facebook.

"Сегодня под вечер в сети распространяли (да еще и со ссылкой на "анонимный источник" в СБУ) информацию о прибытии из Риги в Киев "инфицированного поезда" с нашими гражданами, которых эвакуировали из Латвии. Якобы у многих пассажиров зафиксировали высокую температуру и другие признаки заболевания коронавирусом", — отметили в СБУ.

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В ведомстве подчеркнули, что единственной правдой в этой информации является то, что поезд действительно прибыл из Латвии.

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"И он действительно привез домой наших соотечественников. Все пассажиры прошли температурный скрининг. Состояние 5-ти вызвало дополнительные вопросы у медиков, поэтому им сделали экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию. Однако результаты экспресс-тестов — отрицательные", — заметили в СБУ.

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Кроме того, в СБУ отметили, что по отдельности все эвакуированные пассажиры подписали согласие на самоизоляцию, за ними будет установлен медико-санитарный надзор.

Как сообщал Укринформ, врачи проверили пассажиров поезда из Риги, инфицированных Covid-19 не обнаружено.

По материалам: ukrinform.ru


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