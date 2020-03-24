Шмыгаля просят дать 155 миллионов на защиту судов от коронавируса

Общество
Таисия Слепцова0
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Шмыгаля просят дать 155 миллионов на защиту судов от коронавируса

Государственная судебная администрация Украины просит Премьер-министра Дениса Шмигала выделить 154,9 млн грн на приобретение предметов защиты для судей, работников аппаратов судов и дезинфекции помещений судов с целью предотвращения распространения Covid-19.

Об этом говорится на сайте Государственной судебной администрации Украины.

«Государственная судебная администрация Украины обратилась с письмом от 24.03.2020 № 11-5864 // 20 к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой выделить 154,9 млн грн из резервного фонда государственного бюджета или учесть необходимость указанной суммы средств при подготовке изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, средства необходимы для обеспечения приобретения предметов защиты судей, работников аппаратов судов и дезинфекции помещений судов с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса Covid-19.

«Удовлетворить эту потребность за счет имеющихся бюджетных назначений невозможно, поскольку существует тотальный дефицит по этой категории расходов», — информируют в ГСАУ.

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Сообщается, что минимальная потребность судов в текущих расходах для осуществления судопроизводства на 2020 год составит 1 276,3 млн гривень, а в 2020 году на указанные цели в судах предусмотрены бюджетные назначения в сумме 444 696,7 тыс. грн, соответственно дефицит составляет 831, 6 млн гривень.

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По материалам: ukrinform.ru


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