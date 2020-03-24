Синод ПЦУ разрешил священникам проводить службу без присутствия верующих

Синод Православной церкви Украины разрешил проводить богослужения в храмах одними священнослужителями и церковнослужителями без личного присутствия мирян.

Об этом пресс-служба ПЦУ сообщает в Facebook.

"24 марта 2020 года путем телеконференции Священный синод Православной церкви Украины принял соответствующее решение, принимая во внимание решение органов государственной власти и местного самоуправления относительно усиления ограничений свободы передвижения и свободы собраний. Было разъяснено, что на время действия этих усиленных ограничений третий пункт "Практических наставлений для епископата, духовенства и верующих в связи с объявленной пандемией особо опасной коронавирусной болезни (Covid-19)" (утвержденных Священным синодом 17 марта 2020 г.) разрешает проведение богослужений в храмах одними священнослужителями и церковнослужителями и певцами, без личного присутствия мирян. Во время проведения таких богослужений миряне должны участвовать в общей молитве, используя возможности удаленного доступа", — говорится в сообщении.

При этом Синод настаивает перед государственной властью и органами местного самоуправления на том, что богослужение и молитва, деятельность священнослужителей и церковнослужителей не могут быть полностью остановлены, храмы должны оставаться доступными для личного посещения верующими, с соблюдением норм карантина, повышенной санитарной безопасности и "социальной дистанции". В случае введения специальных разрешений на передвижение Синод настаивает на предоставлении таких разрешений священнослужителям и церковнослужителям для выполнения ими своих религиозных обязанностей.

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Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

В столице и еще ряде городов также остановлено движение наземного общественного транспорта. Предусмотрено, что он будет перевозить только медиков, спасателей, правоохранителей, специалистов сферы ЖКХ, сотрудников стратегических предприятий.

В Украине по состоянию на 24 марта лабораторно подтверждено 97 случаев коронавируса, 3 из них — летальные.

По материалам: ukrinform.ru