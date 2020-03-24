SkyUp осуществит дополнительный рейс из Тель-Авива в Киев
Авиакомпания SkyUp Airlines 27 марта осуществит дополнительный чартерный рейс PQ946 по маршруту Тель-Авив — Киев (Борисполь).
Об этом сообщает посольство Украины в Израиле в Facebook.
"Вниманию граждан Украины! Обращаем ваше внимание, что 27.03.2020 года в 08:10 авиакомпания "SkyUp Airlines" осуществляет дополнительный чартерный рейс PQ946 по маршруту Тель-Авив — Киев (Борисполь)", — говорится в сообщении.
Билеты на рейс можно забронировать на сайте авиакомпании по ссылке.
"Посольство рекомендует гражданам Украины воспользоваться данной возможностью вернуться в Украину, поскольку все больше стран вводит более строгие карантинные меры, что скоро полностью сделает невозможным осуществление любых пассажирских рейсов на неопределенный срок", — отмечают в посольстве.
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Как сообщалось, 14 марта Кабинет министров принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения закрыто как минимум до 3 апреля.
В рамках возвращения граждан Украины из-за границы украинские власти организуют спецрейсы самолетов и поездов.
По материалам: ukrinform.ru