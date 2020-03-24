Тест на коронавирус топ-менеджера «Нафтогаза» показал отрицательный результат
У директора дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" группы "Нафтогаз" Андрея Фаворова и у его жены результат теста на коронавирус — отрицательный.
Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".
"У нас хорошие новости! У директора дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" Андрея Фаворова и у его жены результат теста на коронавирус — отрицательный, коронавируса нет. И Фаворов, и его жена чувствуют себя хорошо, но на данный момент продолжают придерживаться карантинных мероприятий и остаются на самоизоляции до 27 марта", — говорится в сообщении.
На прошлой неделе 90% сотрудников центрального офиса Нафтогаза перешли на удаленную работу.
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Как сообщалось, на прошлой неделе отец Фаворова в эфире российской радиостанции заявил, что у Андрея Фаворова и его жены обнаружили коронавирус.
По материалам: ukrinform.ru