Тест на коронавирус топ-менеджера «Нафтогаза» показал отрицательный результат

У директора дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" группы "Нафтогаз" Андрея Фаворова и у его жены результат теста на коронавирус — отрицательный.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"У нас хорошие новости! У директора дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" Андрея Фаворова и у его жены результат теста на коронавирус — отрицательный, коронавируса нет. И Фаворов, и его жена чувствуют себя хорошо, но на данный момент продолжают придерживаться карантинных мероприятий и остаются на самоизоляции до 27 марта", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе 90% сотрудников центрального офиса Нафтогаза перешли на удаленную работу.

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Как сообщалось, на прошлой неделе отец Фаворова в эфире российской радиостанции заявил, что у Андрея Фаворова и его жены обнаружили коронавирус.

По материалам: ukrinform.ru