Тесты на коронавирус: чем они отличаются

Экспресс-тестов в Украине скоро станет много, но они не панацея в выявлении коронавируса

На днях стало известно, что в Украине в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины разработали собственную тест-систему для диагностики коронавируса 2019 nCoV, причем тест-система уже готовится к промышленному выпуску. Как сообщили в пресс-службе Национальной академии наук, работа над ней продолжалась с января 2020 года по заданию СНБО.

После того, как генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал все страны «тестировать, тестировать и еще раз тестировать», проверять каждый подозрительный случай на коронавирус, эта новость видится одной из самых оптимистичных за последнее время. Одновременно стало известно, что в эти выходные ожидается поставка тестов из Китая. Что ж, похоже нам всем нужно осознать и психологически подготовиться к тому, что когда тестирование на Covid-19 станет проводиться активнее, мы узнаем, что уровень заболеваемости у нас значительно выше. Но для начала разберемся в различиях тестов на коронавирус.

Чем отличаются тесты?

Существует два вида тестов на коронавирус: экспресс-тесты и тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Экспресс-тесты определяют наличие антител к вирусу в крови, а не собственно присутствие вируса. Этот метод считается не очень точным, так как антитела наш организм начинает вырабатывать не с первого дня инфицирования болезнью, а в ее разгар — в случае Covid-19 это примерно 5-7 день. Результат теста становится известен уже через 15 минут, и его может сделать в любом медучреждении. Но в любом случае вероятность обнаружения заболевания при проверке экспресс-тестом не является стопроцентной и его результаты обязательно нужно подтвердить с помощью ПЦР. Как минимум потому, что тестирование может прийтись на период, когда организм больного еще не успел выработать антитела.

Уханьские медики даже шутили: мол, новый коронавирус перехитрил всех нас. А все потому, что даже в случае заражения больного, экспресс-тест мог несколько раз не показывать положительный результат, писал New York Post. С этим, собственно, и был связан скачок заболеваемости 13 февраля в эпицентре эпидемии Ухани, когда китайские медики изменили критерии подсчета больных на основе еще и данных компьютерной томографии.

Или как в истории с президентом Бразилии, когда у Жаира Болсонару обнаружили новый коронавирус SARS-CoV-2: первый тест дал положительный результат. Позже Болсонару сообщил, что второй тест не выявил у него коронавирус. И все же политик заболел.

Заведующая инфекционным отделением Александровской клинической больницы Татьяна Гайнутдинова рассказала в эфире "Прямого", что точность экспресс-тестов колеблется от 87% до 95%. "Тест на коронавирус используется не с первого дня заболевания, а с третьего дня, когда появляются катаральные симптомы, этот тест используется людям с подозрением на Covid-19, для того чтобы работать дальше, мы должны четко протестировать людей на другие вирусы, которые протекают с катаральными симптомами", — сказала Гайнутдинова.

А вот метод ПЦР считается точным, поскольку фиксирует присутствие самого вируса (его ДНК или РНК, которые являются носителями генетической информации). Образец материала для этого тестирование на Covid-19 берут из слизистой носа человека. Суть метода заключается в выявлении фрагмента РНК или ДНК возбудителя (т. е. вируса) в пробе. Метод достаточно сложен, но позволяет обнаружить вирус, даже если в пробе находится всего одна-единственная молекула его генома.

То есть основные преимущества ПЦР как метода диагностики — его высокая чувствительность, прямое определение наличия возбудителя, возможность диагностики не только острых, но и латентных инфекций. Этот метод не нов – он широко используется в биологической и медицинской практике для клонирования генов, введения мутаций, создания и определения генетически модифицированных организмов, диагностики наследственных и инфекционных заболеваний, идентификации малых количеств ДНК, установление отцовства и прочее.

В случае с Covid-19 для проведения такого исследования необходимы специальные реактивы, специфичные к определенному вирусу, и оборудование – амплификатор, охлаждающий и нагревающий пробирки с пробами биоматериала, поэтому этот вид тестов проводят только в определенных лабораториях, которым сейчас Минздрав передает тест-системы (поэтому покупать тест-систему за бешеную цену – 12-16 тысяч гривень – как это иногда предлагают через Интернет, просто нет смысла). Результаты этих тестов еще выборочно подтверждаются в международной лаборатории.

Тестирование на Covid-19 проводят не всем, а только тем, у кого есть соответствующие симптомы, а также известно о контакте с больным, недавней поездке за границу или контакте с человеком, вернувшимся из-за границы. Но перед этим врачи с помощью других тестов исключают наличие гриппа и других вирусов. Если эти болезни не подтверждены, только тогда материал передается для дальнейшего тестирования на коронавирусную инфекцию. Именно такой алгоритм рекомендует ВОЗ.

11 лабораторий уже делают тесты ПЦР, а скоро их станет еще больше

Как рассказал на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, проводить тесты методом ПЦР уже могут 11 областей, в лаборатории которых МОЗ передало тест-системы.



Виктор Ляшко

«11 областей (11 лабораторий, подчиненных Минздраву) имеют тесты для определения коронавирусной болезни методом полимеразной цепной реакции. Также в субботу-воскресенье ожидаем следующую поставку комплектов для ПЦР-исследований, которые являются золотым стандартом диагностики коронавирусной болезни. Это позволит нам делать более 1 миллиона исследований. В ближайшее время мы значительно расширим наши исследования и будем вводить новые алгоритмы тестирования, когда увеличим поступления тестов для ПЦР-системы. Также на рынках Украины и в учреждениях здравоохранения появляются быстрые тесты для проведения исследований у постели больного, которые в дальнейшем потребуют верификации в лаборатории, но это уже сейчас позволяет проводить санитарную сортировку, когда скорая медицинская помощь, или семейный врач, или врач-инфекционист может сделать быстрый тест на наличие коронавирусной болезни (антител или иммуноглобулинов), и по ним принимать тактику ведения в дальнейшем больного».

Похоже, что речь идет о тест-системах, которые 18 марта ВОЗ передала вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины для диагностирования образцов на COVID-19. Это уже второй набор реагентов, переданный ВОЗ, рассчитанный на 5 тысяч реакций, чего хватит для диагностирования более 1 600 человек. Первый набор был на 3000 реакций.

20 марта народный депутат Андрей Мотовиловец на своей странице в Facebook сообщил, что Украина отправила в Китай самолет, который оттуда должен привезти лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, маски и аппараты искусственной вентиляции легких. Он будет сопровождать этот полет, чтобы оформить документы и груз. Позже эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Он сообщил, что в ближайшие 48 часов ожидаем прибытия в Украину из Китая:

• 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины;

• 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;

• 1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки;

• 100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и сотрудников полиции;

• 400 тыс. экспресс-тестов;

• 10 тыс. литров дезинфекционной жидкости.

Дело только за производством

Но вернемся к тест-системы украинского производства. С ее помощью можно будет проверить наличие Covid-19 у пациента именно методом ПЦР. Как сообщил в комментарии Укринформу биолог, кандидат биологических наук Евгений Дикий, на сегодня в Украине есть как минимум три отечественных разработчика.



Евгений Дикий

«Лично мне известны три команды, которые независимо разработали тесты для ПЦР-анализа на Covid-19. Первая – ученые из Национальной академии наук, вторая – компания «Диаген» (правда, как сообщала «Украинская правда», для использования их системы могут понадобиться реактивы российского производства. – Ред.), третья – компания «Укргентех» (Украинские генетические технологии)», — рассказывает биолог и подчеркивает, что все три разработчики предлагают тесты достаточно высокого качества.

Правда, господин Дикий отмечает, что в Академии наук, к сожалению, нет достаточно мощностей, чтобы запустить серийное производство тестов, речь идет о максимум нескольких сотнях образцов, что, конечно, не решает проблему нехватки тестов в стране.

«Что касается частных компаний, то они вполне способны наладить производство в количестве десятков тысяч. «Укргентех», к примеру, давали конкретную цифру – что за один производственный цикл в две недели они смогут выработать 30 тысяч тест-систем», — говорит ученый. Он также объясняет, что украинские производители разработали именно реактивы для ПЦР-тестирование. Аппаратов для ПЦР-тестирования в стране достаточно, их тысячи в современных медицинских лабораториях и областных больницах и поэтому их не нужно дополнительно закупать.

На вопрос о том, почему затягивается ситуация с налаживанием серийного производства тестов, господин Дикий отвечает, что у него два объяснения, склоняясь пока все же к первому.

«Или люди, принимающие решения, не очень компетентны в этом вопросе и поэтому отдают предпочтение закупкам экспресс-тестов, которые привлекают публику быстрым результатом. Или тем, кто занимается закупками тестов, наладить серийное отечественное производство, где себестоимость реагентов для ПЦР-анализа на 1 человека составляет 60 гривень, просто неинтересно».

В завершение ученый добавляет, что разработка таких тест-систем не является чем-то фантастическим – это нормальный уровень генетических биотехнологий. «В мире наборы реактивов на Covid-19 появились впервые через две недели после обнаружения вируса. Вопрос сейчас в том – кто сумеет организовать серийный выпуск», — заключает биолог. А это нужно сделать как можно быстрее, ведь в стране уже зафиксировано 40 случаев инфицирования корона-вирусом (по состоянию на 22:00 20 марта), а по словам эпидемиолога, пик заболеваемости в Украине следует ожидать где-то через три недели.

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru