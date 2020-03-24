Uklon обещает бесплатно перевозить медиков

Украинский онлайн-сервис заказа такси Uklon будет бесплатно перевозить медиков во всех городах своего присутствия.

Об этом сообщил соучредитель и операционный директор компании Сергей Смусь в Facebook.

"Компания Uklon имеет наибольшее географическое покрытие в Украине и планирует бесплатно перевозить медиков во всех городах своего присутствия. На сегодня уже запущен процесс во Львове, на днях запускается в Херсоне, Николаеве, Одессе, Мариуполе и Днепре. В данном кейсе благодарим за содействие и координацию работы все городские администрации городов, а также нашего партнера — компанию OKKO за поддержку", — написал Смусь.

По его словам, также Uklon вместе с Mastercard в экспресс-режиме начинает обеспечивать водителей масками, а машины дезинфекторами, первые партии которых появится в машинах на этой неделе и вскоре — во всех активных авто.

Кроме того, Смусь сообщил, что Uklon вместе с командой Киевского штаба помощи stopCovidKyiv обеспечивает бесплатными поездками людей, которые три раза в неделю обязаны проходить процедуру гемодиализа.

Сервис также совместно с платформой «ДонорUA» и фондом «Варто жити» запускает Всеукраинский проект #таксідлядонора, который обеспечит бесплатными поездками доноров в 7 городах Украины, а партнером проекта выступает сеть АЗК WOG.

При этом сооснователь Uklon пообещал, что цены на услуги такси повышаться не будут.

«Тарифы повышать не собираемся, команда работает на удаленке в режиме «ракета», мы информируем наших драйверов и райдеров о правилах безопасности, но при этом стараемся не сеять панику», — сказал Самусь.

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Сервис Uklon на сегодня присутствует в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Львове, Запорожье, Виннице, Сумах, Полтаве, Чернигове, Кривом Роге, Николаеве, Белой Церкви, Мариуполе, Херсоне, Ивано-Франковске.

Как сообщал Укринформ, в Киеве введен режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой коронавируса, не работает метро, в общественном транспорте могут ездить только медработники, продавцы продмаркетов и аптек.

По материалам: ukrinform.ru