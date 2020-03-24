В больницах Минобороны подготовили тысячу коек на случай коронавируса

В Вооруженных силах Украины подготовлены более 500 коек инфекционного профиля и предусмотрено дополнительное развертывание еще 500 коек в случае возникновения среди военнослужащих вспышки Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

«Вооруженные силы Украины и командования Медицинских сил ВСУ принимают меры по предотвращению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. В частности, определены возможности учреждений здравоохранения в системе Министерства обороны Украины по предоставлению медицинской помощи инфекционным больным — более 500 коек инфекционного профиля (из них 33 боксированных и 75 полубоксированных). В случае возникновения среди военнослужащих Вооруженных сил Украины вспышки острой респираторной болезни Covid-19, в учреждениях здравоохранения в системе Министерства обороны Украины предусмотрено дополнительное развертывание еще 500 коек инфекционного профиля», — говорится в сообщении.

Как отмечается, уже упорядочены обсервационные зоны при массовом поступлении больных военнослужащих острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом, на базе клиники инфекционных болезней при Главном военном госпитале, Военно-медицинских клинических центрах регионов, инфекционных отделениях военных госпиталей и определенных военных санаториях.

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Специалистами командования Медицинских сил ВСУ разработан план и усовершенствована имеющаяся схема перспективного перепрофилирования учреждений здравоохранения в системе Министерства обороны Украины в случае массового поступления военнослужащих, больных коронавирусом.

В пресс-службе также заверили, что во всех Военно-медицинских клинических центрах регионов и военных госпиталях зон ответственности при участии специалистов Службы превентивной медицины Минобоброны проведены практические занятия по особенностям функционирования лечебного учреждения в условиях строгого противоэпидемического режима.

Кроме того, создан запас медико-санитарного, хозяйственного имущества, дезинфекционных, необходимых лекарственных средств и средств индивидуальной защиты медицинского персонала учреждений здравоохранения ВСУ и продолжается его накопление.

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В зоне ООС проведены обучения по переводу медицинских пунктов воинских частей (учреждений) на работу в условиях строго-противоэпидемического режима и осуществляется постоянный мониторинг инфекционных заболеваний среди личного состава Вооруженных Сил Украины, привлеченных к проведению ООС.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 24 марта лабораторно подтверждено 97 случаев коронавируса, из них 3 — летальные.

По материалам: ukrinform.ru