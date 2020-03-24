В Черновицкой области подтвердили 13 новых случаев коронавируса

Такой новостью поделился глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Теперь общее число заболевших в области выросло к 38.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Facebook страницу Сергея Осачука.

В своем видеообращении чиновник подчеркнул, что в Черновицкой области сегодня подтвердили 13 новых случав заражения коронавирусом:

«К сожалению, вынуждены констатировать, что у нас выросло число заболевших COVID-19. Подтвердилось 13 новых случаев… Таким образом у нас уже 38 заболевших».

Он также рассказал, что больше всего заболевших насчитывается в селе Колинковцы — 12 больных. Ещё 7 — в селе Брусница. В селе Лужаны зафиксировано 4 больных. Ещё по 2 зараженных есть в селе Великий Кучурив, в городе Заставна и в Черновцах. По 1 заражённому есть в городе Хотын, селе Ежевка, селе Юрковцы, селе Камянка, селе Луковцы, селе Топоровцы:

«С сегодняшнего дня мы будем каждый день будем проводить лабораторные исследования. Мы будем оперативно отслеживать и отрабатывать все образцы. Тесты будут проводить только по назначению врачей».

Напомним, ранее мы писали, что в Украине зафиксировано 84 случая коронавируса.