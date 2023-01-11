Министр здравоохранения заверил, что ситуация с COVID-19 в Украине стабильная, за прошедшую неделю зафиксировано 2700 случаев заболевания, по сравнению с предыдущей неделей показатель упал на 13%, информирует «НБН» со ссылкой на myc.news.

«Covid продолжает делать свое «грязное» дело и, к сожалению, есть и летальные случаи», — отметил Ляшко, комментируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в мире.

По словам главы Минздрава, основной пик в сезоне ковида, гриппа и ОРВИ, который происходил в прошлые годы, показывает, что волна заболеваемости приходится на середину февраля.

«Поэтому мы не расслабляемся», — подчеркнул министр.

Напомним, что в Минздраве рассказали, как украинцам искать медицинскую помощь, если нет связи.