В Украине скрывали позитивные результаты на COVID-19 – СМИ раскрыли, что произошло в клинике Пальчевского

Стало известно о том, что частный медцентр Eurolap, который принадлежит бизнесмену Андрею Пальчевскому, мог скрыть информацию о позитивных тестах на коронавирус. Этим вопросом уже успели заняться правоохранительные органы.

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

Отмечается, что клинику Пальчевского заподозрили в сокрытии позитивных тестов не просто так. Этим делом, как только возникло подозрение, занялись правоохранительные органы. Хотя подробности этого случая еще скрываются, но уже известно, почему сотрудники клиники решили скрыть позитивные тесты. Таким образом распространение коронавируса в Украине могло только усилиться.

Суть в том, что коронавирусом заразились публичные и богатые люди. Их личности пока не раскрыты, но некоторые из них уже находятся в реанимации Алексендровской больницы в Киеве. Их жизнь поддерживается аппаратами ИВЛ.

«У этих людей есть прислуги, дети, личные водители и много кого еще. Пока в Eurolab скрывали в течение 4-х дней позитивные тесты, многие уже успели заразиться. Теперь правительству нужно будет проверять десятки людей», — рассказал источник.

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