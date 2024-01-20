О том, что в Святошинском районе столицы, сегодня, 20-го января, автомобиль Toyota врезался в автомобиль Mercedes-Benz, а также задел автобус у остановки общественного транспорта, из-за чего есть как погибшие, так и раненые, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт полиции Киева.

Как стало известно, данное ДТП случилось сегодня, на Кольцевой дороге в Святошинском районе столицы — 30-летний водитель Toyota не смог совладать с управлением, осуществив столкновение с Mercedes-Benz и автобусом: в результате инцидента, травмы несовместимые с жизнью, получил мужчина, просто стоявщий на остановке. Кроме того, пострадал и пассажир Toyota — гражданина госпитализировали с телесными повреждениями.

Сейчас водитель Toyota задержан, и по факту происшествия инициировано начало уголовного производства в соответствии с частью 2-й статьи 286-й «Уголовного кодекса Украины», предусматривающей наказание в виде ограничения свободы, на срок до 8-ми лет.

Ранее мы писали о том, что поздним вечером 18-го января на территории Польши перевернулся украинский автобус.