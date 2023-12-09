О том, что вследствие ремонта указанного тоннеля, а также повышения нагрузки на наземный общественный автотранспорт, на некоторое время будет скорректировано дорожное движение на Лыбедской площади столицы Украины, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал замглавы Департамента патрульной полиции Киева Алексея Белошицкого.

Как стало известно, проезд разворотными кольцами площади Лыбедской, разрешат лишь автотранспортным средствам, совершающим перевозку пассажиров в соответствии с установленными маршрутами. Для прочих автотранспортных средств, разворот организовали по маршруту: от ул. Большой Васильковской — через ул. Ковпака — к ул. Антоновича.

При этом, стоит учесть — контролировать и регулировать дорожное движение на конечных остановках общественного автотранспорта, станут усиленные экипажи патрульной полиции.

Кроме того, в течение ближайшего времени, установят дорожные знаки, позволяющие движение по разворотным кольцам только для общественного автотранспорта, а для удобства пассажиров, дополнительно обустроят остановку по ул. Антоновича, 176 (у ТРЦ «Ocean Plaza»).

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