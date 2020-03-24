В Украину из-за рубежа уже вернулись 78,5 тысячи граждан — МИД

При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за рубежа уже вернулись 78 592 гражданина.

Такие данные обнародовал в Facebook Оперативный штаб МИД для защиты украинцев за рубежом в связи с распространением коронавируса.

Так, по данным МИД по состоянию на 24 марта из-за границы в Украину вернулись 78 592 гражданина.

В то же время 18 граждан Украины проходят лечение: в ФРГ — 5, Доминиканской Республике — 4, Польше — 2, Италии — 2, Испании — 1, ОАЭ — 2, на Сейшельских островах — 1, в Нидерландах — 1.

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На карантине находится 152 гражданина Украины: в Австралии — 2, Бразилии — 16, Вьетнаме — 8, Катаре — 1, Китае — 1, Кубе — 1, Молдове — 2, Нидерландах — 1, ОАЭ — 3, Польше — 106, Румынии — 1, США — 2, ФРГ — 7, Черногории — 1.

Также, как сообщают в МИД, 6 граждан Украины выздоровели: в Японии — 4, в Италии — 1, в Польше — 1.

Три украинца за рубежом умерли от коронавируса.

Как сообщал Укринформ, эпидемиологи совместно с Национальной полицией будут проверять соблюдение самоизоляции всех, кто возвращается в Украину из-за границы.

По материалам: ukrinform.ru