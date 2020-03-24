Україна на карантині: фотощоденник
У зв’язку із пандемією коронавірусу COVID-19 в Україні, як і в багатьох країнах світу, запровадили карантин.
Фотокореспонденти Укрінформу щодня фіксують, як змінюються українські міста із впровадженням обмежень задля протидії поширенню хвороби.
Зупинений громадський транспорт, закриті дитячі майданчики, спорожнілі авто- й залізничні вокзали, дезінфікування вулиць, скуповування продуктів у магазинах, черги до закладів торгівлі й аптек через обмеження кількості людей для входу та новий масковий стиль перехожих – такі нові риси додав карантин українським містам.
24.03.2020
Фото: Микола М’якшиков
У Дніпрі розпочали санітарну обробку під’їздів багатоквартирних будинків за допомогою спеціальних розпилювачів.
Фото: Сергій Гудак
Дезінфекція по-ужгородськи.
Фото: Маркіян Лисейко
Експрес-тест на виявлення коронавірусу. Львів.
Фото: Сергій Гудак
Велосипед як альтернатива громадському транспорту. Ужгород.
Фото: Геннадій Мінченко
Карантинні будні звичок не скасовують. Київ.
23.03.2020
Фото: Маркіян Лисейко
В усі регіони України відправлено експрес-тести, захисні костюми, маски, санітайзери для медиків, правоохоронців, рятувальників та прикордонників.
Фото: Геннадій Мінченко
Київміськрада ухвалила рішення заборонити до покращення епідситуації з коронавірусом користуватися дитячими і спортивними майданчиками.
Фото: Геннадій Мінченко
Очільник столиці Віталій Кличко зазначив, що всі, хто порушує обмеження, платитимуть штрафи.
Фото: Геннадій Мінченко
Київ.
Фото: Геннадій Мінченко
Із понеділка, 23 березня, у Києві в громадському транспорті перевозять виключно медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, працівників сфери ЖКГ, осіб, які працюють у продуктових магазинах й аптеках.
Фото: Павло Багмут
За першу добу було видано понад 225 тисяч спецквитків для проїзду в громадському транспорті.
22.03.2020
Фото: Маркіян Лисейко
Антисептик на території церкви Різдва Пресвятої Богородиці у Львові.
Фото: Маркіян Лисейко
Гарнізонний храм святих верховних апостолів Петра і Павла у Львові.
Фото: Маркіян Лисейко
Порожнє середмістя Львова.
21.03.2020
Фото: Володимир Тарасов
Ринок закрили. Місто Лубни на Полтавщині.
20.03.2020
Фото: Віктор Кошмал
Черга до аптеки. Чернігів.
Фото: Маркіян Лисейко
Працівники комунальної служби миють площу Ринок дезінфекційними засобами у Львові.
Фото: Маркіян Лисейко
Пам'ятник у захисній масці на Вірменській вулиці у Львові.
Фото: Маркіян Лисейко
Поліцейські патрулюють площу Ринок у Львові.
19.03.2020
Фото: Віктор Кошмал
Нова реальність. Чернігів.
Фото: Віктор Кошмал
Спорожнілий вокзал Чернігова, зачинений на карантин.
Фото: Віктор Кошмал
Порожня платформа автостанції Чернігів-1.
Фото: Віктор Кошмал
Безлюдна зала очікування на вокзалі станції Чернігів.
Фото: Маркіян Лисейко
Роботу залізничного вокзалу у Львові зупинено на карантин до 3 квітня.
Фото: Маркіян Лисейко
Порожні платформи львівського залізничного вокзалу.
18.03.2020
Фото: Сергій Пустовіт
Зала очікування на станції Полтава–Південна.
Фото: Альона Николаєвич
Почуттям карантин не перешкода. Львів.
Фото: Альона Николаєвич
Галицький ринок у Львові.
Фото: В’ячеслав Мадієвський
Порожня центральна зала залізничного вокзалу в Харкові.
Фото: Микола М’якшиков
Зачинена через карантин станція КП "Дніпровський метрополітен".
Фото: Микола М’якшиков
Будівля Центрального залізничного вокзалу в Дніпрі, роботу якого зупинено до 3 квітня.
Фото: Сергій Гудак
Порожня зала очікування залізничного вокзалу під час карантину в Ужгороді.
Фото: Юлія Овсяннікова
Такий вигляд мала зазвичай сповнена людьми центральна вулиця столиці — Хрещатик — під час карантину в середу, 18 березня.
Фото: Євген Котенко
Оголошення про припинення роботи столичного метрополітену на час карантину.
17.03.2020
Фото: Маркіян Лисейко
ПП "Шегині" на кордоні України з Польщею – один із 107 пунктів пропуску, що призупинили роботу в межах заходів протидії поширенню коронавірусу.
Фото: В’ячеслав Мадієвський
Порожня станція КП "Харківський метрополітен". Крім Харкова, метро зачинилося в Києві та Дніпрі.
Фото: Юлій Зозуля
Закриті заклади харчування під час карантину в Одесі.
Фото: Сергій Гудак
Свідомі автомобілісти. Ужгород.
Фото: Сергій Гудак
Ринок на площі Корятовича в Ужгороді.
16.03.2020
Фото: В’ячеслав Мадієвський
Прикордонник вимірює температуру водієві, який перетинає кордон України через міжнародний пункт пропуску "Гоптівка" на Харківщині.
Фото: В’ячеслав Мадієвський
Міжнародний пункт пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення "Гоптівка" на Харківщині.
14.03.2020
Фото: Маркіян Лисейко
Працівник комунальної служби обприскує дезінфекційним засобом зупинку громадського транспорту у Львові.
13.03.2020
Фото: Маркіян Лисейко
Порожні полиці у львівському супермаркеті у другий день всеукраїнського карантину.
12.03.2020
Фото: Євген Котенко
Ще незвичний "прикид" на столичній вулиці в перший день карантину.
По материалам: ukrinform.ru