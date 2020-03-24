Украинцев среди больных коронавирусом в миссии НАТО в Афганистане нет

Общество
Таисия Слепцова0
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Украинцев среди больных коронавирусом в миссии НАТО в Афганистане нет

Среди больных коронавирусом, которых обнаружили в миссии НАТО в Афганистане, украинцев нет

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Миссии Украины в НАТО

«В Миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане обнаружены четверо больных коронавирусом. Украинцев среди них нет», — говорится в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, по данным сайта Worldometers, по состоянию на 17.00 24 марта, во мире зарегистрированы 396 236 случаев заражения коронавирусом, из них 103 748 человек выздоровели и 17250 человек умерли.

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По материалам: ukrinform.ru


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