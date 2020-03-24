Умер бывший депутат Иван Бокий

Умер бывший народный депутат Украины трех созывов Иван Бокий.

Об этом сообщил ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, народный депутат прошлых созывов Станислав Николаенко в Facebook.

"Сегодня на 79 году жизни ушел в вечность известный украинский журналист, общественный деятель, народный депутат Украины III, IV и V созывов, председатель фракции социалистов в Верховной Раде Украины Иван Сидорович Бокий", — написал Николиенко.

Иван Бокий родился в селе Пронозовка Глобинского района на Полтавщине, закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Как сообщил Николаенко, прощание с Иваном Боким состоится ориентировочно 26 марта в 11:00 в селе Процив Бориспольского района Киевской области.

По материалам: ukrinform.ru