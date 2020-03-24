За сутки в Украину въехали почти 11 тысяч человек, у одного обнаружили коронавирус

Температурный скриниг на границе за прошедшие сутки прошли 10 тыс. 800 человек, которые следовали на въезд в Украину, обнаружили одного человека с коронавирусом.

Об этом сообщил корреспонденту Укринформа представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"Температурный скриниг за прошедшие сутки прошли 10 тыс. 800 человек. Кроме одного человека, у всех не обнаружен коронавирус. Температура была зафиксирована у пяти человек с поезда из Риги. У одного человека в "Борисполе" экспресс-тест показал коронавирус", — отметил Демченко.

Украинка прилетела рейсом из одной из стран ЕС. Когда ей сделали тест и обнаружили заболевание, ее поведение "было несколько неправильным, потому что она пыталась покинуть пределы аэропорта, однако ее убедили и направили в одну из больниц Киева".

Пять человек из рижского поезда отправили на дальнейшую проверку.

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Демченко также сообщил, что сегодня эвакуационных поездов не ожидается.

Как сообщалось, 23 марта двумя эвакуационными поездами из Латвии и Польши в Украину вернулись более 1270 граждан. В Украину прибыли уже девять таких эвакуационных поездов — восемь из Польши и один из Латвии. Всего этими поездами были эвакуированы более 5,5 тыс. граждан.

Фото: ГПСУ

По материалам: ukrinform.ru