Армия призывает волонтеров и людей с медицинским опытом к борьбе с коронавирусом

Министерство обороны призвало интернов и волонтеров, которые имеют опыт в медицинской сфере, присоединяться к борьбе с распространением коронавируса совместно с Вооруженными Силами.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«В условиях необходимости противостояния масштабным вызовам, связанным с мировой пандемией коронавируса Covid-19, недопущения распространения этой болезни в Украине, Министерство обороны Украины обращается к военнослужащим запаса, волонтерам, другим неравнодушным гражданам, которые имеют соответствующий опыт работы в медицинской сфере, а также студентам-медикам, в том числе интернам, которые находятся на заочной форме обучения и студентам 5-6 курсов к совместной работе со случаями и подозрениями на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ВСУ выступают активным субъектом противостояния коронавируса в государстве — в частности, на днях военно-транспортный самолет Воздушных Сил Вооруженных сил Украины Ил-76МД доставил в Украину из КНР партию тестов для выявления коронавирусной инфекции и средства, необходимые для борьбы с распространением Covid- 19. Кроме того, армия имеет самый большой и эффективный опыт сотрудничества с военнослужащими запаса, волонтерами, простыми гражданами в условиях, когда необходимость в таком сотрудничестве во время российской агрессии на востоке нашего государства стояла наиболее остро.

Читайте также: В Николаеве за сутки организовали центр, где будут делать тесты на коронавирус

«Для медицинской службы Вооруженных Сил в настоящее время важна мобилизация не только материальных, но прежде всего человеческих ресурсов — все неравнодушные граждане, которые имеют опыт работы по направлениям эпидемиология, инфекционные болезни, анестезиология, фармация, терапия, представители других дефицитных и узкопрофильных медицинских специальностей могут сделать свой вклад в общегосударственное дело», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что во время пандемии учреждениям здравоохранения Украины, в том числе Министерства обороны и Вооруженных Сил, необходима любая посильная помощь от специалистов младшего медицинского персонала и врачей.

По материалам: ukrinform.ru