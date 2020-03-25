Без чрезвычайного положения полиция не будет отслеживать телефоны украинцев – Аваков

В МВД готовы к контролю перемещений граждан по телефону, но это — нарушение конституционных прав, и пока не введено чрезвычайное положение, никто не будет отслеживать перемещение людей.

Об этом заявил министр внутренних дел Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

«Мы готовы по телефону контролировать, но это — нарушение конституционных прав, и пока не введено чрезвычайное положение, никто по телефону не будет отслеживать перемещение каждого человека», — подчеркнул Аваков.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что не исключает, что "по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и осуществлять контроль за условиями карантина через мониторинг мобильных сетей".

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Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине введен карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

25 марта чрезвычайная ситуация введена по всей Украине. Карантин продлен до 24 апреля.

В Украине по состоянию на утро 25 марта 113 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По материалам: ukrinform.ru