«Борисполь» в среду принял 16 эвакуационных рейсов, больных нет

Международный аэропорт "Борисполь" принял в среду, 25 марта, 16 эвакуационных рейсов, больных Covid-19 в настоящее время не выявлено.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

"Сегодня аэропорт «Борисполь» принял 16 эвакуационных рейсов. Ими из Италии, Испании, Турции, Чехии, Израиля, Франции, Нидерландов, Дании, Армении, Катара и других стран прибыло около 3 тысяч наших соотечественников и 55 иностранцев.

За сегодняшний день, по состоянию на 19.00, больных коронавирусом не выявлено", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что рейсы продолжают прибывать. Сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев», дежурные санитарно-карантинного подразделения, работники аэропорта работают в усиленном режиме.

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Кроме пограничного контроля, в первую очередь пассажиры проходят температурный скрининг. Впоследствии граждане заполняют анкеты о добровольной самоизоляции и получают памятки. Также в зале прибытия пассажиров проводят экспресс-тесты, а через громкоговоритель сообщают о необходимых мерах безопасности.

Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине введен карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

Также закрыты границы для пассажирского авто- и авиасообщения.

25 марта чрезвычайная ситуация введена по всей Украине. Карантин продлен до 24 апреля.

В Украине по состоянию на утро 25 марта 113 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По данным Worldometers, в мире зафиксировано 436538 случаев заражения коронавируса, из них 19643 летальных и 111889 человек выздоровели.

фото: mvs.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru