Дела Майдана: объявили подозрение еще одному экс-полицейскому

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении в противодействии протестным акциям 30 ноября 2013 года экс-заместителю начальника управления общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В среду, 25 марта 2020 года, Офис генерального прокурора совместно с ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника управления общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года собрания на Майдане Незалежности, совершенном группой лиц по предварительному сговору во исполнение явно преступного приказа", — говорится в сообщении.

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Как отмечается, действия правоохранителя квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ст. 340 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

По материалам: ukrinform.ru