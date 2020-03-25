Денисова требует от РФ проверить на коронавирус украинских заключенных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой относительно обследования и тестирования на коронавирус украинских заключенных в РФ и оккупированном Крыму.

Об этом украинский омбудсмен сообщила в Telegram.

"Вопреки взятым на себя Российской Федерацией международным обязательствам, большинство из пяти тысяч граждан Украины, которые находятся в пенитенциарных учреждениях РФ и временно оккупированного Крымского полуострова, не получают надлежащей медицинской помощи, несмотря на то, что входят в группу особо не защищенных от заражения коронавирусной инфекцией", — написала она.

Денисова отметила, что получает обращения заключенных граждан Украины. "Наши сограждане жалуются на ненадлежащие условия содержания и не оказание соответствующей медицинской помощи, что недопустимо в условиях объявленной пандемии коронавирусной инфекции Covid-19, ведь пенитенциарные учреждения считаются усилителями распространения инфекционных заболеваний и являются местами с высоким риском заражений", — подчеркнула она.

В этой связи омбудсмен обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой немедленно принять меры, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции, с целью обеспечения прав заключенных граждан Украины.

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"В частности, провести квалифицированное обследование с обязательным тестированием на коронавирус, по результатам которого предоставить необходимую медицинскую помощь в соответствии с имеющимися диагнозами. Также требую обеспечить надлежащие условия содержания в местах несвободы, чтобы не допустить распространения и дальнейшее инфицирование удерживаемых лиц", — отметила она.

Денисова также призвала представителей международного сообщества взять на контроль ситуацию по обеспечению Российской Федерацией прав граждан Украины на жизнь и здоровье в условиях мест несвободы, "чтобы не допустить фатальных последствий для их жизни".

Как сообщал Укринформ, по данным Worldometers, в мире зарегистрировано 436 538 случаев заражения коронавирусом, в частности 19 643 летальные и 111 889 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru