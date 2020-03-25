Главный санврач руководить работами по ликвидации последствий Covid-19

Общество
Таисия Слепцова0
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Главный санврач руководить работами по ликвидации последствий Covid-19

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко будет руководить работами по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня.

Это предусмотрено распоряжением «О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации», которое приняло правительство в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

«Предлагается назначить заместителя министра здравоохранения Украины, главного государственного санитарного врача Украины руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня», — сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, докладывая по этому проекту на заседании правительства.

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Кабмин поддержал это распоряжение.

Как сообщалось, правительство ввело состояние чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней, до 24 апреля 2020 года, с целью предотвращения распространения Covid-19.

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В Украине по состоянию на утро 25 марта 113 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По состоянию на утро среды, 25 марта, в мире, по данным сайта Worldometer, зарегистрировано 423 515 случаев заражения коронавирусом, в частности 18 910 летальных и 109154 случая выздоровления.

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По материалам: ukrinform.ru


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