Главный санврач руководить работами по ликвидации последствий Covid-19

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко будет руководить работами по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня.

Это предусмотрено распоряжением «О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации», которое приняло правительство в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

«Предлагается назначить заместителя министра здравоохранения Украины, главного государственного санитарного врача Украины руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня», — сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, докладывая по этому проекту на заседании правительства.

Кабмин поддержал это распоряжение.

Как сообщалось, правительство ввело состояние чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней, до 24 апреля 2020 года, с целью предотвращения распространения Covid-19.

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В Украине по состоянию на утро 25 марта 113 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По состоянию на утро среды, 25 марта, в мире, по данным сайта Worldometer, зарегистрировано 423 515 случаев заражения коронавирусом, в частности 18 910 летальных и 109154 случая выздоровления.

По материалам: ukrinform.ru