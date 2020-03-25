Индийские медики назвали эффективное средство профилактики коронавируса, которое всегда под рукой

Главное Общество
Ник Петров0
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Индийские врачи пришли к выводу, что одним из важнейших средств для улучшения сопротивляемости организма человека коронавирусной инфекции, является простая питьевая вода.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на u-news.com.ua.

Питьевая вода, как источник здоровья.
Соблюдение питьевого режима, способствует укреплению иммунитета. Фото: newizv.ru.

Они заявили о том, что привычка пить чистую питьевую воду в достаточном количестве, способствует укреплению иммунной системы, поддержанию здоровья в организме человека, так как положительно влияет на все органы и системы.

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Индийские медики уверяют, что вода насыщает наши клетки кислородом, а те, в свою очередь, лучше работают и могут эффективнее защищать весь организм от пагубного воздействия вирусов. Также, по словам врачей, уберечься от коронавируса поможет здоровая диета и отсутствие вредных привычек.

Как известно, во время болезни человек тратит много воды на выделение слизи, с которой выводятся болезнетворные микробы.

Отсюда вывод: пьем больше воды, выделяем больше слизи, выводим больше микробов.
Ранее сообщалось о том, что власть должна остановить ура-патриотический реванш.


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