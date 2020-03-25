Из Франции уже вернулись почти полторы тысячи украинцев

Очередные группы граждан Украины в составе более 600 человек, из запланированных 1445, которые испытывали трудности вернуться в Украину после 17 марта из-за эпидемии коронавируса, вылетели в среду из Франции в Украину.

Об этом собственному корреспонденту Укринформа сообщил руководитель отдела консульско-правовых вопросов Посольства Украины во Франции Николай Собко.

«В среду из Франции тремя рейсами из парижского аэропорта Бове в Киев вернулся 601 гражданин Украины, в том числе 13 туристов из круизного лайнера Splendida, и трое украинцев, которые накануне не успели на самолет из Парижа в Хельсинки. При содействии консулов ​​и поддержке Аппарата военных атташе Посольства Украины были организованы трансферы в аэропорт Бове 190 граждан Украины, которые сегодня возвращались на Родину», — рассказал дипломат.

В целом, как отметил Собко, посольство приложило усилия для возвращения на родину 644 украинских граждан из 1467, которые изъявили такое желание и зарегистрировались.

В Посольстве сообщили, что возвращение украинцев обеспечивается авиакомпаниями SkyUp и «Международные авиалинии Украины».

Остальные граждане Украины будет отправлены ​​на родину следующими чартерами в течение ближайших дней.

Консул Собко отметил, что именно украинские авиакомпании также обеспечат возвращение французских граждан из Украины во Францию в условиях ограничения и запретов транспортных сообщений между государствами в Европе и в мире, вызванных пандемией коронавируса.

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Он отметил, что Посольство также организовало трансфер автобусами для украинцев из Парижа в аэропорт Бове, расположенный вблизи французской столицы.

Как сообщалось, 14 марта Кабинет министров Украины принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начала действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта и введен до 3 апреля. А с 17 марта по 3 апреля закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

С 18 марта в Украине приостановлено ​​все внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.

Украина возвращает украинцев из-за рубежа и после закрытия авиасообщения и границ.

23 марта Кабмин принял решение о запрете украинцам покидать Украину с туристической целью с 24 марта. Также Кабинет Министров принял решение о запрете с 12 часов 24 марта принятия и отправки воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки во всех аэропортах, кроме "Борисполя".

В Украине по состоянию на утро 25 марта 113 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По состоянию на утро среды, 25 марта, в мире, по данным сайта Worldometer, зарегистрировано 436538 случаев заражения коронавирусом, в частности 19643 летальных и 111889 случаев выздоровления.

По материалам: ukrinform.ru