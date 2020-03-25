Из Польши прибыл десятый эвакуационный поезд

Прибыл десятый эвакуационный поезд, которым домой вернулись около 600 украинцев.

Об этом говорится на сайте ГПСУ.

"Пограничный контроль пассажиров поезда "Пшемысль-Киев" осуществили сегодня вечером пограничники Мостисского отряда в пункте пропуска "Мостисская-ж/с". Всего в Украине этим рейсом прибыло почти 600 наших соотечественников", — говорится в сообщении.

Как и в предыдущих рейсах, которые прибыли из-за границы, пограничники вместе с представителями санитарно-карантинного подразделения провели комплекс проверочных мероприятий, направленных на выявление среди пассажиров признаков заболевания Covid-19. В результате проверки в этом поезде не обнаружили ни одного пассажира с повышенной температурой, жалоб на самочувствие также не поступало.

Следует отметить, что это уже десятый эвакуационный поезд, который прибыл из-за границы, в частности из Польши и Литвы. В общей сложности поездами были эвакуированы свыше 6 тысяч граждан Украины и 14 иностранцев.

Читайте также: Скрининг на границе прошли 12,8 тысячи человек за сутки, выявили один случай коронавируса

Все пассажиры поездов подписали добровольные согласия на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий (собственную двухнедельную самоизоляцию) и получили памятки с информационными материалами и алгоритмом действий в случае выявления симптомов заболевания коронавирусом. За ними будет установлен медико-санитарный надзор.

Сегодня вечером должен прибыть еще один поезд, которым из Пшемысля прибудут украинцы, сообщает ГПСУ.

Как сообщалось, 14 марта Кабинет министров Украины принял решение о временном запрещении въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта и введен по 3 апреля. А с 17 марта по 3 апреля закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

С 18 марта в Украине приостановлено ​​все внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.

Украина возвращает украинцев из-за рубежа и после закрытия авиасообщения и границ.

23 марта Кабмин принял решение о запрещении украинцам покидать Украину с туристической целью с 24 марта. Также Кабинет Министров принял решение о запрещении с 12:00 24 марта принимать и отправлять воздушные суда, которые выполняют пассажирские перевозки во всех аэропортах, кроме "Борисполя".

25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины на 30 дней.

В Украине по состоянию на утро 25 марта 113 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По данным Worldometers, в мире зафиксировано 436 538 случаев заражения коронавирусом, из них 19 643 летальных и 111 889 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru