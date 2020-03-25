Из Польши прибыл десятый эвакуационный поезд

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Из Польши прибыл десятый эвакуационный поезд

Прибыл десятый эвакуационный поезд, которым домой вернулись около 600 украинцев.

Об этом говорится на сайте ГПСУ.

"Пограничный контроль пассажиров поезда "Пшемысль-Киев" осуществили сегодня вечером пограничники Мостисского отряда в пункте пропуска "Мостисская-ж/с". Всего в Украине этим рейсом прибыло почти 600 наших соотечественников", — говорится в сообщении.

Как и в предыдущих рейсах, которые прибыли из-за границы, пограничники вместе с представителями санитарно-карантинного подразделения провели комплекс проверочных мероприятий, направленных на выявление среди пассажиров признаков заболевания Covid-19. В результате проверки в этом поезде не обнаружили ни одного пассажира с повышенной температурой, жалоб на самочувствие также не поступало.

Из Польши прибыл десятый эвакуационный поезд

Следует отметить, что это уже десятый эвакуационный поезд, который прибыл из-за границы, в частности из Польши и Литвы. В общей сложности поездами были эвакуированы свыше 6 тысяч граждан Украины и 14 иностранцев.

Читайте также: Скрининг на границе прошли 12,8 тысячи человек за сутки, выявили один случай коронавируса

Читайте также:  Грымчак находится в СИЗО законно, подчеркивают в прокуратуре

Все пассажиры поездов подписали добровольные согласия на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий (собственную двухнедельную самоизоляцию) и получили памятки с информационными материалами и алгоритмом действий в случае выявления симптомов заболевания коронавирусом. За ними будет установлен медико-санитарный надзор.

Сегодня вечером должен прибыть еще один поезд, которым из Пшемысля прибудут украинцы, сообщает ГПСУ.

Из Польши прибыл десятый эвакуационный поезд

Как сообщалось, 14 марта Кабинет министров Украины принял решение о временном запрещении въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта и введен по 3 апреля. А с 17 марта по 3 апреля закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

С 18 марта в Украине приостановлено ​​все внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.

Читайте также:  Нацсовет оштрафовала 31 компанию за непредоставление данных о структуре собственности

Украина возвращает украинцев из-за рубежа и после закрытия авиасообщения и границ.

Из Польши прибыл десятый эвакуационный поезд

23 марта Кабмин принял решение о запрещении украинцам покидать Украину с туристической целью с 24 марта. Также Кабинет Министров принял решение о запрещении с 12:00 24 марта принимать и отправлять воздушные суда, которые выполняют пассажирские перевозки во всех аэропортах, кроме "Борисполя".

25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины на 30 дней.

В Украине по состоянию на утро 25 марта 113 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По данным Worldometers, в мире зафиксировано 436 538 случаев заражения коронавирусом, из них 19 643 летальных и 111 889 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Кому с июля пересчитают пенсии — данные ПФУ

Таисия Слепцова

Суд продлил на два месяца арест Грымчака

Таисия Слепцова

Телеканал «Дом» через два года перейдет на собственное производство — Тимошенко

Таисия Слепцова

Добавить комментарий