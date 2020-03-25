Из Стамбула в Киев вылетели 430 украинцев — генконсул

Общество
Таисия Слепцова0
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Из Стамбула в Киев вылетели 430 украинцев — генконсул

В Украину из Стамбула сегодня возвращаются еще 430 украинцев.

Об этом в своем Twitter сообщил Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман.

"Сейчас ночью двумя рейсами SkyUp из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины. В транзитной зоне аэропорта Стамбула находится около 100 украинцев. Мы продолжаем оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в аэропорту и скорейшего возвращения в Украину", — написал генконсул.

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Сейчас ночью двумя рейсами SkyUp из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины.
В транзитной зоне а/п Стамбула находится около 100 украинцев. Мы продолжаем оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в а/п и скорейшего возвращения в 🇺🇦 pic.twitter.com/DWaylRsEPb

— Oleksandr Гаман (@GamanOleksandr) March 24, 2020

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Как сообщили агентству в генконсульстве, среди транзитных пассажиров украинцы, которые добирались из Таиланда, Эфиопии, Индии, Катара, острова Пасхи, Мексики. Кое-кто летел с тремя пересадками.

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Как известно, сейчас рейсы из Стамбула в Киев совершаются ежедневно. Сейчас доступны билеты на 25, 26, 27 марта.

Фото: twitter.com/GamanOleksandr

По материалам: ukrinform.ru


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