Кабмин ищет деньги на производство отечественных тест-систем – Пристайко

Общество
Таисия Слепцова0
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Кабмин ищет деньги на производство отечественных тест-систем – Пристайко

Кабинет министров работает над выделением необходимых средств на изготовление отечественных тест-систем для диагностики коронавируса Covid-19.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко после встречи с руководством Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, информирует Правительственный портал.

"Посетил сегодня Институт, где украинские ученые разработали высокоточную тест-систему для диагностики коронавируса Covid-19. Система уже прошла регистрацию в Украине, изготовлена ​​первая партия из 600 комплектов. Правительство работает над выделением необходимых средств на изготовление необходимого количества отечественных тест-систем", — отметил Пристайко.

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Он добавил, что правительство не только обеспечит наших врачей необходимым оружием в борьбе с болезнью, но и будет финансировать украинскую науку, которая должна в случае необходимости быстро адаптироваться, если вирус будет мутировать.

Как сообщалось, первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович отметил, что в Украине, в Институте молекулярной биологии и генетики НАН, разработана и готова к использованию тест-система для диагностики коронавируса Covid-19.

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Он также сообщил, что Институт получил от государства 350 тыс. гривень и изготовил первые партии тестов на 600 анализов, которые переданы в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и Центр общественного здоровья Минздрава. Полюхович подчеркнул, что Институт может производить гораздо больше тестов, которые сейчас очень нужны Украине.

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Система на основе ПЦР (количественной полимеразной реакции) прошла регистрацию, которая подтвердила ее точность и специфичность на уровне 99,9%. Себестоимость одной реакции на украинском тесте составляет 250 грн, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 грн.

По материалам: ukrinform.ru


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