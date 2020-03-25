Кабмин ищет деньги на производство отечественных тест-систем – Пристайко

Кабинет министров работает над выделением необходимых средств на изготовление отечественных тест-систем для диагностики коронавируса Covid-19.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко после встречи с руководством Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, информирует Правительственный портал.

"Посетил сегодня Институт, где украинские ученые разработали высокоточную тест-систему для диагностики коронавируса Covid-19. Система уже прошла регистрацию в Украине, изготовлена ​​первая партия из 600 комплектов. Правительство работает над выделением необходимых средств на изготовление необходимого количества отечественных тест-систем", — отметил Пристайко.

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Он добавил, что правительство не только обеспечит наших врачей необходимым оружием в борьбе с болезнью, но и будет финансировать украинскую науку, которая должна в случае необходимости быстро адаптироваться, если вирус будет мутировать.

Как сообщалось, первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович отметил, что в Украине, в Институте молекулярной биологии и генетики НАН, разработана и готова к использованию тест-система для диагностики коронавируса Covid-19.

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Он также сообщил, что Институт получил от государства 350 тыс. гривень и изготовил первые партии тестов на 600 анализов, которые переданы в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и Центр общественного здоровья Минздрава. Полюхович подчеркнул, что Институт может производить гораздо больше тестов, которые сейчас очень нужны Украине.

Система на основе ПЦР (количественной полимеразной реакции) прошла регистрацию, которая подтвердила ее точность и специфичность на уровне 99,9%. Себестоимость одной реакции на украинском тесте составляет 250 грн, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 грн.

По материалам: ukrinform.ru