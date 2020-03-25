Кожару задержали по подозрению в убийстве — Геращенко
Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Об этом сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве Сергея Старицкого", — написал он.
По словам Геращенко, правоохранители сейчас доставляют бывшего чиновника в суд для избрания меры пресечения.
Читайте также: В доме Кожары провели следственный эксперимент — юристы
Как сообщал Укринформ, 21 февраля в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары, в с. Чайки, произошло убийство бывшего руководителя телеканала «Интер», гендиректора телекомпании «Тонис» и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group Сергея Старицкого.
фото: Громадське
По материалам: ukrinform.ru