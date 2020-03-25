Комаровский рассказал, как коронавирус повлиял на экологию

Главное Общество
Ник Петров0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский выразил уверенность в том, что страшная коронавирусная инфекция имеет и положительные эффекты.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на mk.ru.

Доктор Евгений Комаровский.
Комаровский рассказал о положительном влиянии коронавируса. Фото: mk.ru.

Имеется в виду, что пандемия COVID-19 хорошо влияет на экологическую ситуацию в мире.

«Кажется, сбываются самые оптимистичные мечты Греты Тунберг», — заявил врач.

А объясняется это тем, что за время распространения нового вида коронавирусной инфекции многие предприятия сократили объем выбросов в атмосферу. Кроме того, почти в два раза снизилось количество авиарейсов.

Читайте также:  В мире отмечают День мигранта

Доктор Комаровский отметил, что в закрытой на карантин Италии «дельфины толпой плывут в Венецию», а также, что теперь со спутников можно разглядеть города, которые до пандемии были затянуты смогом.

Другим положительным эффектом является то, что пандемия научила людей проявлять солидарность и сплоченность, поддерживая других и оказывая им помощь.

Ранее сообщалось о том, какое влияние на коронавирус оказывает алкоголь.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Нет ничего невозможного, когда есть настоящая вера — Турчинов поздравил с Троицей

Таисия Слепцова

Ключи под ковром и темные лестницы: в полиции напомнили о “подсказках” домушникам

Таисия Слепцова

Воины инженерных войск на Донбассе спасли сотни жизней — Президент

Таисия Слепцова

Добавить комментарий