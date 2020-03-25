Коронавирус в Киев привезли высокопоставленные чиновники — Бутусов

Журналист рассказал, как во время распространения вируса в Европе, украинские чиновники летали в Куршевель, а теперь часть из них болеет COVID-19.

Такой информацией Бутусов поделился на своей странице в Facebook, пишет «НБН«.

По его данным, несколько групп украинской и российской «элиты», в число которых входят чиновники, миллионеры, миллиардеры и даже мультимиллионеры, полетели в Куршевель праздновать 8 марта:

«Часть этих людей можно отследить по различных российским и украинским источникам. От РФ в Куршевель отправились Михаил Прохоров, Дмитрий Мазепин, Шалва и Александр Чигринский, Зияд Манасир и другие представители бомонда РФ, со своими родными и друзьями. Украину представляли Валерий Хорошковский, Виталий Хомутынник, Владимир Скоробогач (замглавы Харьковской ОГА), Виктория Джарты (судья), Сергей Шахов, Андрей Богдан и другие».

Именно эти люди, отмечает журналист, первыми привезли в украинскую столицу коронавирус. Бутусов не отрицает, что вирус всё равно бы просочился в Киев, рано или поздно… Но сейчас факт остается фактом: вирус привезли не последние люди страны. Которые и сами теперь болеют:

«Большинство участников тусовки в Куршевеле или заболели, или стали переносчиками вируса. Одна из групп, 16 людей, заболела в полном составе и теперь госпитализирована в Александровской больнице. Лежат в соседних боксах».

Бутусов добавил, что сперва заболевшие пытались скрыть факт заражения, сидели дома… Но в таких условиях вылечиться трудно, и один за другим они стали попадать в больницу, где факт заболевания уже не скрыть:

«Попытка скрыть болезнь вылезла боком: теперь многие политики, бизнесмены, чиновники и депутаты также больны. Да и не только они, ведь все эти люди по прилету общались с десятками людей. Только Шахов, по установленным данным, контактировал с 70 людьми. У троих выявили коронавирус, остальные на самоизоляции, выжидают инкубационный период».

Что касается «куршевельской элиты», то все они получили осложнения и вынуждены проходить лечение в боксах. Как констатирует Бутусов, они сами в этом виноваты, ведь по прилету продолжали вести активный образ жизни. А это, вместе с ослабленным перелетами и акклиматизацией иммунитетом, дало свои плоды:

«Многие из них моложе 60 лет, но им требуется наблюдение врачей. Температура тела под 40 градусов 3-4 дня подряд, затем резкий скачек и температура уже 35. У всех серьезные осложнения, двустороннее воспаление легких».

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине 113 случаев коронавируса.