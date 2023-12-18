Журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил, что изданию «Цензор.НЕТ» удалось узнать детали о «прослушке» в командном пункте военачальника, информирует «НБН».

Обозреватель пишет, что источники, приближенные к спецслужбам, рассказали представителям СМИ, что самодельный микрофон прослушивающего устройства был найден в офисе генерала под рабочим столом в одном из кабинетов, которым пользуется главком украинской армии.

После этого были осмотрены другие помещения штаба. В результате микрофон также нашли и в кабинете личного помощника генерала Константина Бушуева.

Бутусов добавил, что СБУ начала следственные действия, персонал, который имел доступ к кабинетам военного руководства Украины, проходит полиграф.

Отметим, что в СБУ заявили об открытии уголовного производства.