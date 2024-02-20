На Facebook-странице 53-й ОМБр сообщили, что 18 февраля в прямом эфире на своем YouTube-канале журналист выдал фейк относительно отхода бойцов формирования с позиций в Авдеевке, информирует «НБН».

Военнослужащие заявили, что дезинформация, озвученная Бутусовым на миллионную аудиторию, дискредитирует бойцов 53-й отдельной механизированной бригады, которые за время массированного наступления армии Путина на город не потеряли ни одной позиции на юге и ежедневно наносили ВС РФ безвозвратные потери.

Помимо этого, до последнего дня защитники контролировали район 9-го квартала Авдеевки, через который отходили соседние подразделения. Также бойцы бригады прикрывали отход военных с позиции «Зенит».

В 53-й ОМБр призвали главного редактора сайта «Цензор.нет» опровергнуть фейковые тезисы из эфира и принести извинения бойцам бригады, которые в Авдеевке сдерживали врага и помогали сохранить жизнь другим защитникам.

Как сообщалось, в ISW объяснили снижение темпов наступлений россиян на Авдеевском направлении после захвата города.