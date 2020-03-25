Кулеба прогнозирует три большие волны эвакуации украинцев из-за границы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прогнозирует три большие волны эвакуации украинцев из-за рубежа, в том числе и из-за возможной экономической рецессии в Европе.

Об этом дипломат заявил изданию Бабель.

«Сейчас идет первая (волна эвакуации — ред.) — те, кто реально испугался и понял, что надо ехать домой. Есть вторая, скрытая волна. Они думают: «Да это все фигня, надо пересидеть». Третья волна, когда в странах Европы начнется экономическая рецессия. Людей начнут увольнять, и они поедут домой. Поэтому это не процесс, который закончится сразу, вот вывезли людей и сказали: «Супер, все закончилось, поздравляем с победой». Я думаю, все это будет продолжаться несколько месяцев», — сказал Кулеба.

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Как сообщалось, по состоянию на 20 часов 24 марта при содействии дипломатических учреждений из-за рубежа вернулись 78592 украинца.

По материалам: ukrinform.ru