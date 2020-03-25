Минцифры и Минздрав просят операторов сделать СМС-рассылку по коронавирусу

Министерство цифровой трансформации Украины и Министерство здравоохранения Украины обратились к операторам мобильной связи с просьбой сделать рассылку информационных сообщений по коронавирусу своим абонентам.

Об этом Мінцифра сообщает на своем Telegram-канале.

"Безопасность и здоровье граждан — приоритеты деятельности государственных органов в период эпидемии. Поэтому Министерство цифровой трансформации и Министерство здравоохранения обратились к операторам мобильной связи с просьбой сделать рассылку информационных сообщений своим абонентам", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что уже было две СМС-рассылки: для всех абонентов операторов, и для тех, которые находились в роуминге в странах, где были обнаружены многочисленные случаи инфицирования коронавируса. В Минцифры планируют и в дальнейшем пользоваться этим удобным инструментом, который позволяет своевременно информировать граждан и призывать соблюдать режим карантина.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров в среду, 25 марта, ввел состояние чрезвычайной ситуации по всей Украине с целью предотвращения распространения Covid-19 — 30 дней.

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В Украине по состоянию на утро 25 марта 113 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 4 летальные, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По данным Worldometers, в мире зафиксировано 436 538 случаев заражения коронавирусом, из них 19 643 летальные и 111 889 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru