<img class="aligncenter" title="Минздрав инициирует обязательное обследование лиц, имеющих симптомы Covid-19 » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/658a5a2c82fc8dbdac774fcdf4086b3f.jpg» alt=»Минздрав инициирует обязательное обследование лиц, имеющих симптомы Covid-19″ width=»100%» />

Министерство здравоохранения инициировало обязательное обследование лиц, имеющих симптомы Covid-19.

Об этом на заседании правительства сказал министр здравоохранения Илья Емец, сообщает корреспондент Укринформа.

"Суть этого проекта заключается в том, что учреждения здравоохранения имеют право осуществлять обязательное обследование лиц, которые имеют симптомы Covid-19 или находятся в контакте с лицами, которым установлен диагноз Covid-19. Если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке и обязательной госпитализации, назначать карантин лицам, которым установлен диагноз и которые уклоняются от лечения в добровольном порядке", — сказал Емец.

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Он добавил, что проектом документа также предлагается обеспечение охраны общественной безопасности и порядка на территории объектов, где проводится обследование, госпитализация или карантин.

По предложению Минсоцполитики, предлагается обязательная госпитализация детей тех лиц, которым был установлен диагноз Covid-19 и которые были госпитализированы в больницы.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 25 марта 113 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Фото: ГПСУ

По материалам: ukrinform.ru