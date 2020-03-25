Полиция будет принудительно госпитализировать больных с коронавирусом – Аваков

Граждан, инфицированных коронавируса и отказывающихся от соблюдения изоляции и лечения, будут госпитализировать принудительно.

Такое решение принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуаци, информирует пресс-служба МВД со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова.

«Сегодня Кабмин принял постановление, согласно которому по решению главного санитарного врача полиция обеспечит принудительную госпитализацию человека с диагнозом "коронавирус", — сказал Аваков.

По его словам, в последние дни было несколько случаев, когда человек получал положительный результат теста на Covid-19 и убегал из больницы, а полицейские были вынуждены его искать. Были и случаи, когда люди отказывались от госпитализации.

"Режим ЧС не останавливает конституционные права граждан, но накладывает определенные ограничения», — отметил Аваков.

Министр напомнил, что 25 марта Кабмин продлил действие карантина и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

«Чрезвычайная ситуация демонстрирует нам, что у нас есть быстрое распространение вируса по всей стране. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантина — это основное, что нас спасает. На сегодняшний день мы имеем динамику, которая позволяет держать ситуацию под контролем. Главное — чтобы эта динамика сохранилась", — подчеркнул министр.

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Он уточнил, что режим чрезвычайной ситуации запрещает массовые передвижения по улицам, собрание больших групп людей; граждане обязаны носить маски в общественных местах.

Как сообщалось, с 12 марта в Украине на трехнедельный карантин закрыты учебные и торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. В общественном транспорте с 18 марта запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно.

14 марта Кабинет министров принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. А с 17 марта закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

25 марта правительство ввело на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля.

По состоянию на 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

По материалам: ukrinform.ru