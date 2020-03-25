Политзаключенного Шумкова отправили в изолятор на четверо суток

Украинский политзаключенный в РФ Александр Шумков отправлен в ШИЗО на четыре дня.

Об этом он написал латвийской активистке Татьяне Лазде, которая передала копию письма Укринформу.

«Пишу вам из изолятора и в лучшем настроении. На этот раз дали мне 4 суток ШИЗО – продолжаю нарушать», — отметил Шумков.

Он попросил передать родным, что одно из их писем ему не передано "по цензурным соображениям", а полученные письма пришли без бланков для ответа.

В своем послании Шумков высказывает мнение, что его не будет в списках на обмен, поскольку «есть определенные лица, как в России, так и в Украине», которые хотят его смерти. Однако политзаключенный все же надеется, что он нужен Украине и сможет вернуться домой.

Шумков напомнил, что 24 декабря 2020 года заканчивается его срок заключения в РФ.

Он пишет, что слышал про охватившую мир пандемию коронавируса, и желает удачно пережить карантин всей Украине и Европе.

Письмо датировано 23 марта.

Как сообщалось, 9 декабря украинский политзаключенный в России Александр Шумков сообщил, что отказ в сотрудничестве в качестве «засекреченного свидетеля» ФСБ угрожал ему невключением в список на возможный обмен и тем, что «вообще живым из России не вернется».

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24 марта украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что ФСБ РФ угрожает незаконно осужденному Александру Шумкову убийством.

Бывший охранник Дмитрия Яроша херсонец Александр Шумков 4 декабря 2018 года приговорен Севским судом Брянской области РФ к четырем годам заключения. В приговоре говорилось, что Шумков с 17 ноября 2014 года по 23 августа 2017 года участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена против интересов России".

По материалам: ukrinform.ru