Прогноз погоды в Украине и Киеве на 25 марта 2020 года

Важное Общество
Ник Петров0
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По прогнозу синоптика Натальи Диденко 25 марта сохранится солнечная, но холодная погода, осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Прогноз погоды на 25 марта 2020.
Холодный фронт пока не покидает Украину. Фото: 24tv.ua.

В среду 25 марта в Украине сухо, но температурный фон не очень комфортный. Днем местами будет бушевать сильный ветер, а ночью температура воздуха опустится до -7 градусов мороза.

Днем температура воздуха в стране прогреется до 3 — 8 градусов тепла.

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Теплее всего будет в Крыму и на Херсонщине – от +7 до +9 градусов. Самую холодную дневную погоду прогнозируют на Львовщине – от +4 до +6 градусов тепла.

Ветер будет северо-восточным 5 – 10 метров в секунду. В южной части Украины порывы ветра могут достигать штормовых.

В Киеве 25 марта днем ​​– +5…+7 градусов тепла, а ночью –  от 3 до  5 градусов мороза.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 24 марта.


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