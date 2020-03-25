Прогноз погоды в Украине и Киеве на 25 марта 2020 года

По прогнозу синоптика Натальи Диденко 25 марта сохранится солнечная, но холодная погода, осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

В среду 25 марта в Украине сухо, но температурный фон не очень комфортный. Днем местами будет бушевать сильный ветер, а ночью температура воздуха опустится до -7 градусов мороза.

Днем температура воздуха в стране прогреется до 3 — 8 градусов тепла.

Теплее всего будет в Крыму и на Херсонщине – от +7 до +9 градусов. Самую холодную дневную погоду прогнозируют на Львовщине – от +4 до +6 градусов тепла.

Ветер будет северо-восточным 5 – 10 метров в секунду. В южной части Украины порывы ветра могут достигать штормовых.

В Киеве 25 марта днем ​​– +5…+7 градусов тепла, а ночью – от 3 до 5 градусов мороза.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды на 24 марта.